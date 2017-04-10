В Бонне поймали насильника

Власти в немецком городе Бонн (земля Северный Рейн-Вестфалия) арестовали подозреваемого в изнасиловании молодой женщины прямо на глазах ее парня. При этом преступник добился своего, угрожая паре ножовкой.

Как сообщает Deutsche Welle полиция Бонна подтвердила в минушую субботу, что 31-летний мужчина, похожий на собственный фоторобот, опубликованный властями в понедельник, был арестован по подозрению в нападении на молодую пару из Штутгарта. «Мы надеемся, что это тот человек», — заявил представитель сил правопорядка Роберт Скетен.

Подозреваемый был задержан благодаря сообщению двух собачников, которые видели его на берегу Рейна в субботу утром. Когда полицейские приблизились к человеку, он бросил свой рюкзак и попытался убежать. Но был быстро пойман и водворен в камеру

Мужчина будто бы напал на 23-летнюю женщину и ее 26-летнего бойфренд, в то время как они расположились в живописном районе Siegaue на окраине Бонна. Он ворвался в палатку пары, угрожал ей на «ломаном английском языке», затем заставил женщину выйти наружу и там изнасиловал ее. Бойфренд жертвы при этом никак не препятствовал насилию, но после инцидента быстро нашелся и вызвал полицию. Подозреваемая описала нападавшего полицейским как темнокожего человека 20 лет или чуть старше, около 180 сантиметров ростом.

После ареста в субботу, сыщики внимательно изучили найденный рюкзак, который, как полагают, были украден у людей, посещающих близлежащий барбекю, так же как и ножовка, ставшая средством принуждения

Проблема мигрантов и сексуальные преступлений является особо чувствительной темой в этом районе Германии после массовых сексуальных посягательств в отношении женщин в расположенном неподалеку городе Кельн во время празднования Нового года 31 декабря 2015 года, — сообщает онлайн-издание.

GermanNews