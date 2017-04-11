Сирийскому беженцу дали 2 года тюрьмы в Кельне

16-летний сирийский беженец был осужден в Германии за планирование теракта от имени террористической огранизации ИГИЛ (запрещена в России) и приговорен к двум годам тюрьмы для несовершеннолетних. На слушании подросток отрицал серьезность своего намерения, но суд не поверил ему. Заключив, что первопричиной радикализации стало одиночество обвиняемого в приюте для беженцев и то, что он проводил большую часть своего времени в онлайн-чатах, каковое занятие сделало его легкой добычей для пропагандистов экстремизма в Интернете.

В заявлении регионального суда Кельна говорится, что ответчик был признан виновным в подготовке «серьезного акта насилия, угрожающего безопасности государства». При этом планы подростка по счастью были сорваны на ранней стадии, когда конкретной опасности для общества еще не существовало

Сообщается, что сирийский подросток вместе с семьей: матерью, отцом и сестрой, прибыл в Германию в 2015 году по причине гражданской войны в Сирии. Полиция задержала его в сентябре 2016 года по подозрению в планировании теракта. При обыске нашли также батарею с проводами, швейные иглы и небольшой канистру с газом бутан.

На слушании суд нашел достаточно доказательств того, что мальчик в интернете-чате объявил себя готовым совершить нападение. Он также получил инструкции о том, как сделать бомбу.

GermanNews