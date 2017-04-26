Берлинского «кикера» обвинили в эксгибиционизме

Берлинский «кикер из метро», арестованный в декабре 2016 года, имел за плечами богатый список правонарушений — это было известно и ранее. Но, как выяснилось сегодня, среди них фигурируют не только кражи и грабежи: 27-летнего уроженца Болгарии Светослава С. обвиняют еще и в двух случаях эксгибиционизма.

Во вторник, 25 апреля, прокуратура столичного города Германии объявила, что ему будет предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений женщине в метро, а также в эксгибиционизма в двух различных случаях. Как сообщила Tagesspiegel, сославшись на правоохранительные органы, в минувшем октябре обвиняемый обнажился перед двумя девочками в парке и начал мастурбировать. На следующий день он повторил то же самое перед другой женщиной на парковке.

Напомним, что Светослав стал «героем» немецких новостей прошлой осенью, когда камера на одной из станций берлинского метро запечатлела, как он пинает женщину, а та падает вниз по лестнице, лишь чудом не ломая себе шею. Травмы пострадавшей в результате оказались достаточно серьезными: перелом руки и ушиб головы. После этого случая некоторые граждане Германии даже предложили денежное вознаграждение за поимку преступника.

GermanNews