Берлинский террорист, совершивший нападение с помощью грузовика на рождественской ярмарке в Берлине в декабре года, должен был быть арестован полицией месяцами ранее как драгдилер. Министр по безопасности города-федеральной земли Берлин Андреас Гейзель также утверждает, что департамент столичной уголовной полиции пытался скрыть свою вину в этом деле и, что в отношении неустановленных пока лиц уже открыто расследование.

Тунисец Анис Амри, осуществивший теракт, должен был быть депортирован из Германии задолго до зимы 2016 года, но власти не смогли этого сделать, поскольку не получили соответствующих документов из Туниса

Теперь же выясняется, что полиция имела все основания задержать беженца за сбыт наркотиков, но вместо этого в сентябре 2016 года предпочла вообще снять наблюдение с потенциального подозреваемого в экстремизме.

Анис находился под наблюдением в Берлине с марта 2016 года, но службы безопасности заявили, что прекратили слежку в сентябре, поскольку наблюдали его деятельность лишь в качестве торговца наркотиками. Гейзель заявил, что полиция знала, что он был не просто мелким наркоторговцем, но занимался этим в промышленных масштабах, организовав сеть сбыта наркотиков, — словом, существовали веские основания для его задержания.

О том, как немецкая полиция «проморгала» подготовку теракта в Берлине

Впоследствии, уже после берлинского теракта, один из работников департамента, подделал документы для того, чтобы скрыть существование оснований для задержания будущего террориста.

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