Берлинского террориста должны были арестовать за сбыт наркотиков
Берлинский террорист, совершивший нападение с помощью грузовика на рождественской ярмарке в Берлине в декабре года, должен был быть арестован полицией месяцами ранее как драгдилер. Министр по безопасности города-федеральной земли Берлин Андреас Гейзель также утверждает, что департамент столичной уголовной полиции пытался скрыть свою вину в этом деле и, что в отношении неустановленных пока лиц уже открыто расследование.
- Тунисец Анис Амри, осуществивший теракт, должен был быть депортирован из Германии задолго до зимы 2016 года, но власти не смогли этого сделать, поскольку не получили соответствующих документов из Туниса
- Теперь же выясняется, что полиция имела все основания задержать беженца за сбыт наркотиков, но вместо этого в сентябре 2016 года предпочла вообще снять наблюдение с потенциального подозреваемого в экстремизме.
Анис находился под наблюдением в Берлине с марта 2016 года, но службы безопасности заявили, что прекратили слежку в сентябре, поскольку наблюдали его деятельность лишь в качестве торговца наркотиками. Гейзель заявил, что полиция знала, что он был не просто мелким наркоторговцем, но занимался этим в промышленных масштабах, организовав сеть сбыта наркотиков, — словом, существовали веские основания для его задержания.
Впоследствии, уже после берлинского теракта, один из работников департамента, подделал документы для того, чтобы скрыть существование оснований для задержания будущего террориста.
GermanNews