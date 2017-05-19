Турбулентность от Airbus A380 едва не погубила бизнес-джет

Турбулентность, созданная гигантским пассажирским авиалайнером Airbus A380 в январе 2017 года едва не привела к гибели небольшого немецкого бизнес-самолета. Как заявило Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) Германии во вторник, происшествие произошло над просторами Аравийского моря.

7 января 2017 года Airbus A380 и Challenger 604 пролетели мимо друг друга при разнице в высоте курсов около 300 метров. Но 48 секундами позже, когда самолеты уже отдалились друг от друга на расстоянии 27 километров, бизнес-джет попал в струю турбулентности, вызванную Airbus.

20-тонная машина несколько раз перевернулась вокруг своей оси и снизилась на 2 500 метров до того, как пилот смог вернуть управление и посадил самолет в Омане. Четыре пассажира и стюардесса, все — не пристегнутые ремнями безопасности, получили ранения, — сообщает The Local. Самолет также был серьезно поврежден во время инцидента.

«Нам нужно в настоящее время выяснить, какие меры могут предотвратить что-либо подобное в будущем», — заявил сказал пресс-секретарь BFU Гермут Фрайтег.

GermanNews