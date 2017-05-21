Человек сжег себя в центре Мюнхена. Как гласит полицейский отчет о трагическом происшествии, 54-летний немец приехал на Мариенплац на собственной машине в 3 часа утра в пятницу, 19 мая, облил себя бензином и поджег. Случайные прохожие нашли его уже лежащим на земле и сгоревшим, но пытались потушить пламя и вызвали скорую. Медики успели отвезти пострадавшего в больницу, но спасти его не удалось.

Полиция сейчас расследует, что побудило человека совершить самоубийство. На его автомобиле обнаружили различные сообщения, написанные маркером, и в том числе: «Никогда снова война на немецкой земле» и «Амри (террорист, осуществивший нападение в Берлине, — прим. редакции) — это только верхушка айсберга».

Таким образом не исключено, что самоубийство на Мариенплатц было политически мотивированным актом. Единственное, что уже исключили из рассмотрения полицейские, это то, что к трагедии причастны какие-либо третьи силы.

GermanNews