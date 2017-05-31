В Германии задержали будущего террориста

Подросток-беженец, ищущий убежища в Германии, подозревается в планировании теракта в Берлине. Во вторник он был задержан сотрудниками спецслужб в районе Уккермарк земли Бранденбург (к северо-востоку от Берлина). По словам министра внутренних дел, Карл-Хайнц Шрётера, 17-летний подросток написал о планируемом нападении в сообщении к матери. В письме беженец заявил, что «присоединился к джихаду».

Министерство внутренних дел Бранденбурга заявило, что мальчик, имя которого не разглашается, приехал в Германию в 2015 году в качестве несопровождаемого беженца и попросил убежища в стране. Он живет в приюте для несовершеннолетних в Уккермарке с прошлого года.

Любопытно, что в Уккермарке выросла нынешний канцлер Германии Ангела Меркель. Хотя родилась она в Гамбурге, — замечает издание Deutsche Welle.

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