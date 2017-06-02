Студенты схватились с полицией из-за беженца

В Нюрнберге (федеральная земля Бавария) произошли массовые столкновения студентов с полицией. Сообщается, что протестующие ученики профессионального колледжа в количестве до 300 человек, пытались противостоять полиции в попытке не дать ей увезти 20-летнего афганского беженца, которого собираются депортировать в Афганистан.

Полиция пришла за беженцем во время утреннего урока и без сопротивления вывела его за пределы здания, усадив в машину. Но затем несколько студентов уселись перед полицейской машиной, а афганец стал «более агрессивным». Впоследствии к стихийной демонстрации протеста присоединились сотни студентов.

Большая часть просто уселась на улице перед полицейскими машинами, но сообщается также об актах нападения на полицию и даже брошенных в представителей власти бутылках. Полиция применила перцовый аэрозоль, собак в намордниках собак и использовала дубинки в качестве защиты от атак.

Девять сотрудников полиции были ранены при депортации 20-летнего афганца из колледжа, и пять человек — арестованы

Ни один из демонстрантов получили ранений

Чуть позже стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель временно запретила депортацию беженцев в Афганистан, кроме откровенно криминальных элементов, до июля 2017 года. Связано это с терактом, произошедшим в Кабуле на этой неделе около немецкого посольства, — только по предварительным данным жертвами смертника на грузовике со взрывчаткой стало более 90 человек.

Кстати, 20-летний беженец, задержанный в Нюрнберге, по решению суда был почти сразу выпущен на свободу и пока может продолжать учиться.

GermanNews