18 человек погибли на автобане в Германии

18 человек погибли и 30 получили ранения в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Германии. Авария произошла примерно в 7 часов утра на автобане А9: автобус не сумел вовремя остановиться в виду начинавшейся пробки и с ходу врезался в грузовик. Затем транспортное средство загорелось — прибывшие через 10 минут спасатели из-за сильного жара не могли организовать спасение и сначала тушили пожар. Тем не менее, автобус выгорел дотла

Трагедия произошла около городка Стамбах в Баварии — автобус с 48 туристами на борту направлялся в сторону Нюрнберга

Все погибшие — пенсионеры в возрасте 66-81 лет из разных регионов Германии, — сообщает The Local.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн осудил «абсолютно безответственное поведение» некоторых водителей, которые, по его словам, затрудняли работу аварийных служб на месте аварии. Чиновник заявил журналистам, что после любой аварии водители должны «немедленно создать аварийный коридор» для машин скорой помощи и пожарных машин, хотя и отметил, что «помощь прибыла максимально быстро». По всей видимости именно возгорание стало причиной большого числа жертв, поскольку министр на пресс-конференции отметил, что все началось, как небольшое столкновение/

GermanNews