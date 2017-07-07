«Кикеру из метро» вынесли приговор

Суд в четверг приговорил человека почти к трем годам тюрьмы за то, что он ударил женщину по лестнице станции U-Bahn в результате нападения, вызвавшего возмущение внутри и за пределами Германии. Берлинский суд в четверг приговорил 28-летнего Святослава С., широко известного в Германии как «кикер из метро», к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений. Обвинитель требовал 3 года и 9 месяцев, но судьи пошли на смягчение наказания.

Напомним, что обвиняемый пнул женщину по лестнице на станции метро «Германштрассе» в октябре 2016 года. Женщина скатилась по ступенькам и лишь чудом осталась жива, отделавшись переломом руки и травмой головы. Инцидент был заснят камерой наблюдения и показан в СМИ, вызвав очень бурную реакцию у немцев.

В ходе расследования выяснилось, что 28-летний болгарин, отвественный за нападение, в его момент находился под воздействием наркотиков и алкоголя. Возможно это обстоятельство, а также утверждение подсудимого, что он ничего не помнит о происшествии, побудило суд уменьшить тюремный срок.

«Я обнаружил, что это ужасно, когда это увидел», — заявил на слушании Святослав. 28-летний болгарин заявил суду, что в ночь, о которой идет речь, он потреблял большое количество алкоголя, курил марихуану и употреблял кокаин и другой наркотик, — сообщает Süddeutsche Zeitung. Он также рассказал, что сражался с женой в тот вечер, а затем был ранен ее старшим братом, эти события окончательно испортили настроение.

Его жена подтвердила данную версию событий в суде. Она также рассказала, что супружеская пара была замужем с 15 лет и имела трех детей. Вдобавок обвиняемый будто был тяжело ранен в автокатастрофе в 2008 году, и с тех пор отличался агрессией и стал зависимым от наркотиков.

Эксперт, присутствоваший на суде заявил, что IQ обвиняемого 63, и поэтому он может быть классифицирован как умственно отсталый, неспособный полностью контролировать свои эмоции, — приводит данные телекомпании N-tv The Local.

GermanNews