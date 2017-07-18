Группа молодых людей устроила беспорядки в Шорндорфе

Власти города Шорндорф в земле Баден-Вюртемберг были потрясены массовыми нападениями на полицию и прохожих. Полиция сообщает, что группа из примерно 1000 подростков и молодых людей собралась в субботу, 15 июля, вечером на территории замка Шорндорф, в то время как маленький город праздновал второй день своей недельной городской ярмарки. По данным правоохранителей, значительная часть собравшихся была иммигрантами.

Из группы пивные бутылки полетели сначала на стены замка, затем на других участников фестиваля и в конечном итоге на полицейских. «Насилие, с которым столкнулась полиция, шокирует», — цитирует слова ее официального представителя издание The Local. Когда офицеры попытались арестовать одного подозреваемого по подозрению в причинении серьезного телесного повреждения, ситуация обострилась: многие вмешались, пытаясь помешать аресту.

Полицейские вызвала поддержку, и на место происшествия прибыли офицеры в соотвествующем случаю защитном обмундировании. Когда они покидали «сцену», в них снова бросали бутылки. В конечном итоге была задействована полиция соседних городов, чтобы противодействовать тому, что назвали «массовым потенциалом насилия».

На протяжении всей ночи в средневековом центре были замечены группы в 30- 50 молодых людей. Очевидцы сообщили, что видели людей, вооруженных ножами, в то время как один человек утверждает, что слышал выстрел. Полиция сообщила о повреждении трех своих автомобилей.

В пятницу вечером также сообщалось о трех случаях сексуальных посягательств на женщин, и об одном стало известно в субботу. Начальник полиции Шорндорфа Роланд Эйзеле призвал других женщин заявить, если они подверглись насилию в пятницу или субботу ночью. Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что «агрессия и эскалация насилия» были беспрецедентными и неожиданными в городе с населением 40 000 человек.

GermanNews