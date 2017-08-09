В воды Боденского озера рухнул самолет
Два человека как полагают погибли во время крушения небольшого одномоторного самолета на Боденском озере. Трагедия произошла вчера неподалеку от популярного туристического места, острова Майнау.
Полиция сообщает, что примерно в 11:30 самолет вылетел из аэропорта в Цюрихе, держа направление на Гамбург. Но уже в 11:53 свидетели сообщили о крушение властям города Констанц в земле Баден-Вюртемберг. Представители властей Майнау заявили, что люди, находившиеся на острове, не могли видеть, что произошло, потому что северная сторона, где произошла авария, — лесистая и закрыта для посетителей.
Полиция считает, что на борту самолета находились два человека, а региональная телекомпания SWR сообщила, что оба, вероятно, мертвы. Во второй половине вчерашнего дня усилия по спасению продолжались, полиция использовала подводного робота для поиска в этом районе, — сообщает The Local.
GermanNews