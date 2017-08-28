В Германии расследуют дело «убийцы века»

Медбрат, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух пациентов в северной Германии, теперь является подозреваемым, по меньшей мере, в 84 других случаях убийств. 40-летний мужчина, известный как Нилс Х., был признан виновным в покушении на убийство в 2006 году и убийстве в 2015 году. Жертвы получали смертельные дозы лекарств в отделениях, где работал подозреваемый, — сообщает BBC.

Родственники пациентов, которые умерли в клиниках, где он работал, призвали полицию продолжать расследование. В 2014 году была создана комиссия для изучения масштабов его преступлений — по всей видимости, Нильс Х. может стать худшим из послевоенных убийц в Германии. Уже проанализированы сотни медицинских записей и эксгумированы 134 тела для проверки образцов на остатки лекарственных средств.

Лекарство, которое давалось больным, вызывало сердечную недостаточность или коллапс систем кровообращения. Судьи заявили, что убийца был мотивирован желанием получить одобрение путем реанимации пациентов.

Во время допросов в 2015 году Нильс Х признал, что применял препарат примерно к 90 пациентам в клинике интенсивной терапии в городе Дельменхорст. Полиция утверждает, что аномалии до 2000 года происходили и в другой клинике в Ольденбурге. В 2001 году сотрудники ольденбургской больницы приняли участие в специальной встрече, чтобы обсудить странные уровни смертей и реанимаций, но не сообщили об этом полиции, и Нильс Х. смог переехать в клинику Дельменхорст.

«Выводы поражают любое воображение», — заявил начальник полиции Ольденбурга Йоханн Кухме. «Просто невозможно сказать сколько людей было убито».

GermanNews