Разрушительный шторм «Ксавье» прокатился по северной Германии в четверг, 5 октября, убив по меньшей мере семь человек и нанеся значительный материальный ущерб. Скорость ветра достигала 115 км/час! Буря вырывала с корнем старые деревья, сносила крыши зданий, валила вывески. Пять из погибших были придавлены в собственных автомобилях. Например, так погиб водитель грузовика в земле Мекленбург-Передняя Померания, ехавший по дороге, когда ветер свалил дерево прямо на кабину.

Вечером в четверг шторм, основательно потрепавший Гамбург, добрался до столицы, Берлина. По причине десятков поваленных деревьев была в значительной мере дезорганизована система общественного транспорта, а автобусное сообщение остановили в целях предосторожности — с автобусных остановок было нужно было эвакуировать людей. На всех надземных участках перестали работать поезда метро, U-Bahn, громадное количество людей скопилось на вокзалах и железнодорожных станциях, поскольку пригородное сообщение было также прервано.

В обоих аэропортах Берлина пассажирам запретили покидать самолеты, также не осуществлялась и посадка на рейсы. Отложили все международные полеты в Бремене и Ганновере. Были отменены железнодорожные рейсы между Берлином и Ганновером, Берлином и Гамбургом.

GermanNews