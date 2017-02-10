Германии не хватает доступного жилья

Немецкие города строят слишком мало новых квартир, чтобы соответствовать росту численности их населения, в соответствии с новым экономического исследования. Мало того, квартиры, которые строятся, имеют неправильные размеры — особенно в Берлине, — сообщается в новом исследовании на тему недвижимости в Германии.

Нет ничего нового в том, что немецкие города постепенно исчерпывают фонды доступного жилья, — пишет Deutsche Welle. Но до сих пор не было вполне ясно, что постоянно строятся неправильные типы квартир. Это основная тема исследования, опубликованного на этой неделе Кельнским институтом экономических исследований (IW).

Только 32 процента от необходимого числа новых квартир было построены в крупных городах Германии в период с 2011 по 2015 год. IW также обнаружил особую нехватку жилой недвижимости в Берлине — где покрывается лишь 25 процентов спроса на 2-4-комнатные квартиры. И в то же время, едва ли можно говорить о дефиците на рынке крупногабаритных квартир.

На 97 процентов удовлетворен спрос на пятикомнатные квартиры по всей Германии, но в то же время только 30 процентов необходимых двухкомнатных квартиры были построены. В Берлине эта цифра составляет всего 20 процентов!

«Мы не строим квартиры там, где они нужны,» говорит автор исследования Майкл Фойгтлэндер. — «Это довольно удивительно, что есть такой большой дефицит небольших квартир», — заявил сказал Фойгтлэндер DW. «Установленный факт, что большие квартиры строятся, хотя люди нуждаются в двух или трех комнатных квартирах»

Проблема очевидна — отсутствие места. «Инвесторы действительно хотят построить, но существует нехватка земельных участков под застройку. И если есть нехватка земельных участков под застройку, то, конечно, они строят то, что приносят им наибольшую прибыль — и это самые большие и самые дорогие квартиры».

При этом в том же Берлине и сегодня достаточно много свободного места для застройки. Проблема же заключается в том, что большая часть этой земли находится в частных руках и собственники не имеют никакой мотивации строить дешевое жилье.

GermanNews