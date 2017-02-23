Михаил Горбачев продает недвижимость в Германии

Михаил Горбачев, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент Советского Союза, выставил на продажу дом в Германии. 85-летний экс-политик, лауреат Нобелевской премии мира, из-за плохого состояния здоровья больше не может посещать свой дом в городке Роттах-Эгерн в Баварии на берегу озера Тегернзее. В последний раз его видели в городе три года назад, когда он посетил местное кафе-бистро с дочерью и внуками, — сообщил новостной сайт Tegernseer Stimme.

Агенство недвижимости Grund und Wohnen из Гмунда оценило данную собственность Горбачева в 7 миллионов евро. Имение 1908 года постройки располагает двумя домами, главный из которых имеет 3 этажа, несколько спален, кабинет, библиотеку и сауна. Недвижимость была приобретена Михаилом Горбачевым в 2006 году и записана на его дочь, Ирину Вирганскую. Которая, как сообщает мюнхенский Merkur владеет и еще кое-какой недвижимостью в Роттах-Эгерн.

Недвижимость в городке Роттах-Эгерн пользуется популярностью у состоятельных русских, — пишет Deutsche Welle. Правда и не только у них: например, есть здесь дом и у президента Баварии Ули Хёнесса.

GermanNews