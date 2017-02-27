Рынок недвижимости в Германии: упасть нельзя подняться

В минувшие выходные дни газета Die Welt предположила, что последний бум недвижимости, во времякоторого цены достигли рекордных уровней почти во всех крупных городах Германии, находится на исходе. Райнер Браун, директор научно-исследовательского института Berlin Emprica, в частности, упоминает один показатель, который говорит, что цены достигли потолка.

«Цены на рынке недвижимости выросли заметно больше, чем арендная плата», — рассказал газете Браун. «Измеренный в отношении арендной платы, потенциал для падения цен составляет 27 процентов»

Сложившаяся ситуация особенно актуальна для больших городов Германии, таких как Берлин, Мюнхен, Гамбург или Штутгарт. Согласно данным, опубликованным на минувшей неделе, арендная плата в Мюнхене, например, увеличилась лишь на 29 процентов в период с 2011 по 2016 год по сравнению с 85-процентным увеличением цен на недвижимость. Это по мнению аналитиков, Empirica, означает, что цены на жилье в столице Баварии вскоре могут серьезно снизиться.

Об этих потенциально тревожных приметах заговорили всего через несколько дней после того, как Бундесбанк оценил немецкий рынок недвижимости как «перегретый». Банк также отметил разницу между ценами на недвижимость и арендную плату. И другие потенциально тревожные признаки тенденции к снижению среди которых: падение инвестиций в фонды недвижимости и удешевление акций компаний, торгующих недвижимостью

Однако, другие аналитики, ссылаясь на иные данные, по-прежнему весьма оптимистично смотрят на ближайшие перспективы недвижимости в Германии. Одним из показателей, который свидетельствует, что цены на самом деле могут продолжить расти является неудовлетворенный спрос на квартиры

«Особенно в больших городах прямо сейчас спрос вряд ли может быть удовлетворен», — рассказал в интервью телевизионной сети 3sat эксперт по недвижимости Майкл Фойтлендер из Кельнского института экономических исследований. «Из-за быстрого увеличения населения, 30 000 новых квартир необходимо каждый год в Берлине. Но только 10 000 построено, а количество выданных разрешений на строительство составляет 22 000. Дефицит остается. Поэтому арендная плата будет продолжать идти вверх во многих городах», — цитирует слова специалиста Deutsche Welle.

Довольно оптимистично настроен в отношении перспектив рынка настроен и Deutsche Bank. В докладе, опубликованном в прошлом месяце, этот финансовый институт привел в качестве обоснования своих утверждений: высокий спрос, недостаточное строительство и крайне низкие показатели доли вакантных должностей в риэлторских компаниях. Каковые факты вроде бы должны убеждать, что инвестиции в рынок недвижимости в больших городах все еще способны приносить неплохую прибыль

«Все макроэкономические условия, которые могут сигнализировать конец цикла — такие как поворот в политике процентных ставок, широкомасштабное расширение поставок и/или замедление темпов миграции в Германию — еще не выполнены, и, вероятно, пройдет несколько лет прежде чем они материализуются», — делается вывод в докладе. — «Таким образом, мы ожидаем, что арендные ставки и цены на недвижимость в крупных городах Германии и по всей стране, продолжат резко расти в 2017 году».

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