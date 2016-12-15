Немцы склонны завышать пропорцию мусульман среди населения

Немцы склонны значительно переоценивать количество мусульман, проживающих в Германии. Новый международный обзор, опубликованном в среду британским исследовательским институтом Ipsos MORI, удостоверил, что по мнению немцев, 21% населения страны составляют мусульмане, хотя на самом деле их вчетверо меньше — 5%!

Министерство внутренних дел Германии подтвердило в среду, что стране по состоянию на 31 декабря 2015 года жило от 4.4 миллиона до 4.7 миллиона мусульман. Что на самом деле значительно больше, чем было в 2011 году — со времени последнего подсчета их количество выросло на 1.2 миллиона человек, впервые в истории страны превысив порог в 5% от общей численности населения

Опрос Ipsos MORI обнаружили, что люди и в других странах Европы также значительно завышают мусульманское население. Французские респонденты, например, подсчитали, что 31 процентов населения — мусульмане, а в ближайшие 4 года эта пропорция и вовсе вырастет до 40%. Тогда как на самом деле доля мусульман среди граждан Франции фактически чуть превышает 8%.

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