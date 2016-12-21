Лишь незначительная часть мигрантов трудоустроена!

Всего 34 000 мигрантов из 1.2 миллиона, прибывших в Германию за последние два года, нашли работу, — свидетельствует новый доклад, подготовленный правительством Германии. Статистические данные, приводимые национальным Институтом по исследованию проблем труда (IAB) показывают, как только три процента из тех, кто прибыл в страну в настоящее время работают.

При этом четверть из работающих заключила лишь временный контракт и не могут считаться полноценно занятыми. Большая часть из них — беженцы из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи, — сообщает Daily Mail

Приводимые цифры означают, означает, что в основном затраты на кормление, содержание и уход за мигрантами сегодня ложатся на плечи немецкого налогоплательщика. И это не может не разочаровывать власти Германии, которые озабочены всесторонней интеграцией приезжищ в немецкое общество. Положительный момент в прибытии такого большого числа беженцев заключается в том, что Германия за последнее время создала порядка 60 тысяч новых рабочих мест в многочисленных социальных центрах для мигрантов по всей стране.

GermanNews