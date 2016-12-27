Баварская консервативная партия ХСС призывает к расширению полномочий полиции и спецслужб после террористического акта в Берлине. Христианско-социальный союз (ХСС), которая является составной частью большой правительственной коалиции Ангелы Меркель наряду с Христианско-демократического союзом (ХДС) и левоцентристской партией социал-демократов (СДПГ), выпустил проект резолюции своей январской конференции, которая среди прочего призывает к расширению полномочий силовиков и превентивной высылке людей, воспринимаемые как угрозу безопасности, — сообщила Süddeutsche Zeitung.

«Тот, кто ставит под угрозу наше государство, утратил свое право на гостеприимство», — утверждается в документе, названном «Безопасность для нашей свободы». И потому те беженцы, которых сочтут представляющими опасность для общества, могут быть арестованы и ожидать высылки из страны за решеткой

Попутно в документе подчеркивается важность расширения сети видеокамер в общественных местах и предлагаются такие дополнительные меры для улучшения ситуации с безопасностью граждан в Германии, как: увеличение числа сотрудников силовых структур и увеличение затрат на их техническое обеспечение, дополнительные полномочия для сотрудников правоохранительных органов, улучшение обмена данными между государствами-членами Европейского Союза и расширение мониторинга данных в электронной почте и других средств связи в Интрнете, в том числе таких как WhatsApp и Skype.

Документ утверждает, что некоторые мечети «играют важную роль» в радикализации молодежи, и призывает к «большей прозрачности в отношении проповедников» и в том числе «раскрытия своих финансовых источников».

GermanNews