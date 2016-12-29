55 тысяч мигрантов покинуло Германию добровольно!

Рекордное числов мигрантов — аж 55 000 человек — покинуло Германию в 2016 году добровольно. И это в 2 раза больше числа принудительно депортированных!

Большая часть мигрантов, прибывших в Германию в надежде на статус беженца, вернулась на Балканы: албанцы составили самую многочисленную группу в размере 15 тысяч человек, — сообщает Sueddeutsche Zeitung.

3 200 человек в этом году добровольно вернулось в Афганистан — это в 10 раз больше прошлогодних величин — и всего 34 были принудительно депортированы после того, как их ходатайство о предоставлении убежища было отклонено.

Мигранты, которые уезжают добровольно, в отличие от депортированных, могут более свободно планировать свое будущее. В то время как депортированные получают многолетний запрет на повтороное попадание в страну, те, кто добровольно возвращается на родину даже получает некоторую финансовую помощь. Сумма тем выше, чем раньше они решают уехать.

Sueddeutsche Zeitung сообщает, что семье из пяти человек, решившей отбыть на родину до того, как ее прошение о предоставлении убежища будет отклонено, может быть выделено до € 4200 наличных денег!

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