Меркель обозначила приоритеты в новогодней речи

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем ежегодном новогоднем поздравлении для нации призвала граждан к оптимизму, но признала, что страна столкнулась с действительно сложными задачами, главной из которых является борьба с террористической угрозой. Для того, чтобы быть более эффективным в этом отношении Германия, в будущем году введет новые меры безопасности. Которые, хоть это и не было объявлено открытым текстом, наверняка приведут к некоторому

ограничению свобод личности и слова.

Меркель в очередной раз высказала свою скорбь о погибших в террористических нападениях в 2016 году, но призвала к «уверенности и твердой решимости выступить против террористического мира ненависти с нашей человечностью и солидарностью». «И, когда мы сталкиваемся с изображениями разбомбленного города Алеппо в Сирии, мы вновь заявляем о том, как важно и жизненно необходимо для нашей страны взять тех, кто действительно нуждается в защите, и помочь им интегрироваться здесь».

Также канцлер Германии высказала свои пожелания об укреплении единства и демократии, поскольку после всех событий 2016 года многие почувствовали, что мир буквально переворачивается. «Но это искаженная картина», — заявила Меркель. Да, Европа движется медленно, «но мы, немцы никогда не имели основания полагать, что каждое государство, идущее собственным путем, придет к благополучному будущему».

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