Германия заплатит за «предписания на секс»

Германское государство должно компенсировать людям, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, расходы на секс с проститутками. Во всяком случае «Зеленая партия» намеревается лоббировать принятие соответствующего закона в парламенте.

Как заявила изданию Welt am Sonntag пресс-секретарь партии Элизабет Шарфенберг, определенные категории населения должны получать компенсацию подобных расходов от местных органов власти в том случае, если у них на руках будет что-то вроде «предписания на секс», выписанного врачом. Пациенты должны будут получить медицинское свидетельство, подтверждающее, что они не в состоянии достичь сексуального удовлетворения другими способами, а также доказать, что они не в состоянии оплачивать услуги работников секс-бизнеса самостоятельно.

Германия легализовали проституцию в 2002 году, и бордели в настоящее время работают по всей стране, — сообщает Deutsche Welle. В последние годы все большее число проституток начало предлагать «сексуальную помощь» людям , страдающим от серьезных проблем со здоровьем, в том числе таких как деменция или физические недостатки, а также клиентам, проживающих в домах престарелых. Эти услуги варьируются от «ласкового прикосновения» до полового акта.

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