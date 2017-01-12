280 тысяч беженцев приняла Германия в 2016 году

Число лиц, в поисках убежища прибывших в Германию в 2016 году, снизилось втрое по сравнению с 2015 годом. Как признало правительство страны, число прибывших составило 280 тысяч человек, что много меньше тех «официальных» 890 тысяч, что приехали в Германию годом ранее.

«Эволюция показывает, что управление и контроль миграции были успешными», — заявил сказал министр внутренних дел Томас де Мезьер, комментируя цифры, составленные Управлением по вопросам миграции и беженцев (BAMF).

Весной прошлого года балканский маршрут, используемый мигрантами для прибытия в Европу была закрыт, а сделка ЕС с Турцией о контроле переправы беженцев через Эгейское море вступила в силу, что значительно сокращает число вновь прибывших в Германию, — сообщает Deutsche Welle

Однако, число прошений о предоставление убежища в 2016 году выросло до рекордных 745 500, в то время как в 2015 было подано лишь 477 000. Власти объясняют это тем, что значительная часть беженцев, оказавшихся в Германии в 2015 году, подали прошение лишь в 2016. 62% прошений или 434 000, поданных в минувшем году, были удовлетворены правительством.

Большая часть прошений была подана гражданами Сирии: 268 866, на втором месте афганцы — 127 892, на третьем жители Ирака — 97 162. Любопытно, что в 2016 было зарегистрировано 12 234 прошений о предоставление убежища гражданами России, которые оказались на 10 месте в списке. Сразу после нигерийцев — те подали 12 916 заявок.

GermanNews