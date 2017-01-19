Как террорист обманул всех правоохранителей Германии

45 различных учреждений в свое время работали по делу Аниса Амри, подозреваемого в террористической атаке рождественского рынка в Берлине 19 декабря 2016 года. Несмотря на это, а также на выписанное предписпание о депортации, власти не смогли не только остановить его, но и даже просто осуществить наблюдение.

Как такое возможно в Германии, — задается вопросом Deutsche Welle? По мнению Клеменса Биннингера, Clemens Binninger , заместителя председателя парламентской группы по надзору за спецслужбами, выступавшего на радиостанции Deutschlandfunk в минувший вторник, нужно «гораздо более ясное руководство на федеральном уровне», чтобы справиться с террористическими угрозами.

«В случае Амри, около 45 органов или учреждений были вовлечены в какой-то момент за прошлый год-полтора, в том числе полицейские участки, службы новостей, государственные органы полиции, Федеральное агентство уголовной полиции, иностранные власти министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия и органы прокуратуры. Около 45. Как можно достичь единой процедуры» — вопрошает политик?

В ноябре 2015 года, Анис Амри непреднамеренно сообщил осведомителю Федерального агентства уголовной полиции (BKA) в федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия , что он хотел «сделать что — то в Германии» и может приобрести автомат АК-47 с целью совершения нападения, — утверждается в материале мюнхенской ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung. «Поведенческие модели Амри указывают на возможное усиление планирования атаки и подтверждают глубину его радикального исламского мышления», — цитирует документ, составленный разведслужбой задолго до нападения, издание

Несмотря на то, что будущий террорист был в конечном счете помещен под наблюдение в марте 2016 года из-за его вероятной тенденции к осуществлению экстремистской деятельности, власти закончили деятельность по мониторингу в сентябре этого же года после того, как подозрения не подтвердились ничем существенным.

В итоге немецкая разведка классифицировала его как «маловероятную» угрозу, назвав просто «мальчиком на побегушках», у радикального иракского проповедника Абу Валаа Абу Walaa, — пишет Der Spiegel. Хотя большая часть информации, собранной органами на государственном уровне были отправлена в Объединенный антитеррористический центр (GTAZ) Германии, орган «совместного сотрудничества и коммуникационной платформы, используемый 40 внутренними службами безопасности», никакие действия не могли быть предприняты из-за отсутствия улик, — ранее в этом месяце заявил министр юстиции страны Хайко Маас.

Напоследок издание Deutsche Welle публикует материал, приводящий хронологию европейской биографии тунисского террориста. Который смог беспрепятственно перемещаться по Европе, несмотря на отчетливо криминальное прошлое и экстремисткие наклонности

2011 год. Амри на лодке переправляется из Туниса в Италию и помещается в лагерь для несовершеннолетних беженцев

Амри арестовывают в местечке Бельпассо по подозрению в совершении сразу нескольких преуступлений и в том числе поджога

Признают виновным и на 4 года помещают в тюрьму в Палермо

июль 2015 года. Амри перебирается из Италии в немецкий Фрайбург

февраль 2016 года. Тунисский беженец несколько раз замечен в качестве гостя одного из проповедников экстремизама в Дортмунде

с февраля 2016 года Амри преимущественно живет в Берлине, с марта по сентябрь он под наблюдением секретных служб

в июне 2016 года его прошение о предоставление убежища отвергнута и Амри регистрируют в центре мигрантов в Эммерихе сентябрь 2016 года. Спесдужбы снимают наблюдение

19 декабря 2016 года. Террористическая атака в Берлине: 12 погибших, десятки раненых

23 декабря 2016 года. Анис Амри застрелен в перестрелке под Миланом итальянскими полицейскими

GermanNews