8.5 евро в час получают не все в Германии!

Миллионы немцев обманываются, нарушая их право на минимальный размер оплаты труда. Как выяснило новое исследование, по всей стране компании далеко не всегда выполняют нормы закона, в 2015 году установившего минимальный размер оплаты труда — 8.5 евро в час (сегодня уже 8.84 евро).

Институт экономических и социальных исследований (WSI), связанный с профосоюзом NGO, выяснил, что около половины из 7.4 миллиона человек, которые работают на мини-работах — то есть ограниченное время или на контракте, ограниченом 450 евро в месяц, — получают меньше положенной почасовой оплаты. Большинство таких работников заняты в гостиничной сфере, розничной торговле, гастрономии или в клининговых услугах, — информирует Deutsche Welle.

В 2015 году 60% «мини-работников» зарабатывали менее 8.5 евро в час, а в 2015 году эта цифра и вовсе сократилась до 50 процентов в марте и 44 процентов в июне. Анализ показал, что 23 процента заключенных контрактов заставляли людей работать так долго, что лимит заработной платы в 450 евро фактически означал, что они будут оплачиваться ниже минимального размера оплаты труда с самого начала. Один из пяти таких работников получал всего лишь 5.50 евро в час, — утверждает исследование.

Правительство Германии при этом не в состоянии эффективно следить за соблюдением закона. Немецкая конфедерация профсоюзов (DGB) замечает, что Центральный таможенный орган, который осуществляет надзор за рынком труда, отчаянно нуждается в большем количестве персонала, чтобы гарантировать соблюдение закона о минимальном размере заработной платы. Вместе с другими профсоюзами, конфедерация неоднократно призывала к более 10 000 занятых в этой области чиновников — на данный момент штат контроллеров насчитывает 7000 человек и еще 1 600 будут наняты к 2022 году.

GermanNews