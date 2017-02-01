Скандал в Бундесвере: министр обороны призвала к толерантности

Министр обороны Германии, Урсула фон дер Лайен, во вторник на семинаре в Берлине призвала к большему уважению и признанию представителей сексуальных меньшинств (ЛГБТ) войск в вооруженных силах. Комментарии министра были произнесены в момент, когда Бундесвер пытается переварить сообщение об издевательствах над новобранцами в элитном военном учебном центре в городе Пфуллендорф (земля Баден-Вюртемберг).

Также фон дер Лайен призвала к открытости собственного ведомства и воспитанию культуры толерантности у немецких военных. Доклад о происходившем в центре специальных операций центра в Пфуллендорфе содержал «тревожные признаки нехватки руководства, отношения и культуры», — заявила присутствующим министр обороны Германии.

Факты садистского отношения к солдатам в обозначенном учебном центре в минувшую пятницу представило общественности издание Spiegel Online. «Практика сексуального садизма» и другие жестокие ритуалы посвящения были широко распространены в казармах. Тренеры якобы заставляли новобранцев выполнять ненужные с медицинской точки зрения и сексуально мотивированные действия плюс странные ритуалы посвящения.

В результате краткого расследования, которое началось только после освещения ситуации в СМИ, в отношении семи военнослужащих возбуждены уголовные дела, а пять руководителей центра были понижены в должности

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