Германия заплатит беженцам за возвращение домой!

В Германии началась реализация программы выплаты пособий заявителям о предоставлении убежища в Германии, которые добровольно решили вернуться на родину. Особенно хорошо поощрят тех, кто сделает это еще до принятия решения государственных служб об их статусе. В год выборов правительство таким образом хочет поощрить часть мигрантов покинуть Германию, тем самым ослабив градус напряженности в обществе.

StartHilfe Plus, которой управляет Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF) распределит порядка 40 миллионов евро государственных денег. Ожидается, что страну добровольно покинет намного больше тех 55 000 человек, что сделали это в 2016 году!

Лица старше 12 лет, которые аннулируют свое ходатайство о предоставлении убежища, прежде чем в их случае будет принято решение, получат 1 200 евро. Лица, чьи заявки отклонены, получат 800 евро, если они решат не обжаловать это решение и покинут Германию до конца предписанного срока. Дополнительные платежи ждут семьи и детей в возрасте до 12 лет, — сообщает Deutsche Welle.

Программа имеет некоторые ограничения, которые должны уменьшить риск злоупотреблени. Люди из определенных стран или регионов, в том числе из стран на западе Балканского полуострова, не имеют права на получение компенсации, плюс к этому указывается, что кандидаты также не должны иметь своих собственных средств. Не смогут рассчитывать на получение денег граждане Сирии.

Любопытно, что по оценке BAMF, путешествие среднего беженца в Германию стоит примерно 7 100 евро и занимает 35 дней!

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