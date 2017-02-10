«Монумент» в Дрездене вызвал бурные дебаты

Новая инсталляция, установленная в центре Дрездена 32-летним сирийско-немецким художника Манафом Халбуни, и посвященная жертвам гражданской войны в Сирии, вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Три старых автобуса, поставленные на торец прямо напротив церкви Фрауэнкирхе на площади Ноймаркт, многих по-настоящему шокировали, — пишет британская газета The Guardian. Памятник-мемориал, названный просто и лаконично — «Монумент» — представляет собой иллюстрацию обычной для жителей сирийского города Алеппо стены, защищающей от снайперского огня.

Правые яростно протестуют против «Монумента», этого, по слова автора, символа «мира, свобода и гуманизма», в то время как мнения обычных горожане разделились: кто-то считает, что подобной инсталляции не место в самом сердце Дрездена, а кто-то поддерживает установку памятника, считая, что подобное напоминание о жертвах войны вполне уместно ввиду Фрауэнкирхе, которая сама, как и весь Дрезден, лежала в руинах в 1945 году после бомбардировок города союзной авиацией

Официальное открытие памятника в минувший вторник привело к бурным сценам в самом центре города, демонстранты и сторонники монумента толкли и пихали друг друга в большой толпе перед новым «художеством». Выступление мэра Дирка Гильберта был в значительной степени заглушено толпой людей, которая освистала градоначальника и кричала: «Уходи!»

Известное правое движение «Пегида» окрестило окрестило проект «идиотским» — сообщает The Local, в то время как правая партия Afd, «Альтернатива для Германии», назвало памятник «злоупотреблением художественной свободой», предположив, что его поставили для того, чтобы «спровоцировать» последователей Pegida.

GermanNews