Скандал в Бундесвере: новые подробности

Всплывают все новые подробности издевательств над солдатами-новобранцами в учебном центре управления специальных операций Бундесвера в городке Пфуллендорф. В новом докладе министерства обороны Германии перечисляются унизительные шаги, которые должна была пройти женщина-стажер в рамках так называемого «вступительного экзамена». Николь Е. утверждает, что была вынуждена начальством исполнить танец на шесте в общей казармы. В дополнение к шоу, который является главным развлечением в стриптиз-клубах, а не в учебных центров Бундесвера, в комнате также находился бар, укомплектованной всеми видами крепких спиртных напитков, — сообщает Deutsche Welle.

Далее Николь Е. поведала, что учебные руководители заставляли женщин-стажеров полностью раздеваться в лекционном зале, и затем приступали к поглаживанию, касаясь как груди женщин, так и области гениталий. Инструкторы снимали каждый шаг на видео, утверждая, что это может быть полезно для «целей обучения»

Экстремальная дедовщина была также частью регулярной рутины на базе Штафуфер (Staufer). Солдат-новобранцев привязывали к креслам, заставляли их оставаться в таком положении в течение нескольких часов и обливали их ледяной водой.

Когда подробности издевательств всплыли на свет, на базе затеяли расследование. В результате его, пять иструкторов были перемещены на другие должности — некоторые из них внутри базы Staufer. Два инструктора были переведены спецподразделением Командования специальных операций, а командир базы, полковник Томас Генрих Шмидт, получил новое назначение. Он был во главе Штауфер с 2013 года.

Между тем, оппозиция в Бундестаге пытается привлечь внимание общества к тому, что министерство обороны так или иначе пыталось замять скандал или хотя бы смягчить резонанс. Агнешка Бруггер, эксперт партии Зеленых в парламенте, раскритиковала министра обороны фон дер Лайен за ее запоздалую «открытость» о происходящих в бундесевере вещах. Николь Е. сделала свои завяления еще в октябре 2016 года, но парламент был проинформирован об этом только в январе 2017. И Бруггер считает, что она получила огласку только благодаря попаданию в прессу

Новый доклад, представленный в среду, призывает к «фундаментальному изменению менталитета» среди всех солдат в Пфуллендорфе. И на заседании комитета по обороне представительница СДПГ Габи Вебер предложила осуществлять необъявленные проверки в казармах Бундесвера, чтобы увидеть руководителей и солдат в действии, а не ждать, когда на чьи-либо незаконные дейтсвия придет жалоба

Представители трех парламентских фракций: Вебер, Бруггер и Гизела Мандерла (представительница ХДС в комитетепо обороне Бундестага) также призвал к более сильным последствиям для тех, кто знал о отвратительных вещах, происходивших в казармах базы Штауфер. «Вы, вероятно, никогда не сможет полностью остановить ритуалы дедовщины среди солдат», — заявила Мандерла. — «Но люди, которые нарушают чьи-то личные права и частную жизнь должны быть уволены из Бундесвера немедленно».

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