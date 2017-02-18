«Шпионских» кукол уничтожат в Германии

Федеральное сетевое агенство Германии, Bundesnetzagentur, порекомендовало всем родителям, купившим игрушку My Friend Cayla («Мой друг Кайла», уничтожить ее, так она является потенциальной уязвимостью в частном личном пространстве и может стать настоящим шпионом, следящим за людьми. Впрочем, никаких действий против людей, не прислушавшихся к рекомендациям, федеральное ведомство предпринимать не собирается.

Не так давно выяснилось, что с помощью устройства Bluetooth кукла может выходить в Интернет и таким образом как ретранслировать разговоры детей, так и принимать информацию для них и в том числе в виде речи. Попутно, с помощью куклы можно эффективно локировать местонахождение ее владельца и таким образом следить за человеком без его ведома

«Объекты, которые скрывают камеры или микрофоны с передачей сигнала таким образом могут передавать данные, непреднамеренно ставя под угрозу неприкосновенность частной жизни людей. Это относится и к детским игрушкам», — заявил сказал Йохен Хоманн, президент Bundesnetzagentur. «Кукла Кайла запрещена в Германии. Это в то же время защита наиболее уязвимых групп населения».

Программное обеспечение, до сих пор устанавливаемое производителем на куклу Кайла, очень уязвимо для хакерских атак и таким образом устройство может быть взломано без особого труда. В настоящее время Bundesnetzagentur изучает еще ряд аналогичных игрушек в попытке определить, насколько большую опасность они представляют в разрезе кражи личных данных.

GermanNews