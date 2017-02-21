У беженцев хотят проверить мобильные телефоны

Федеральное ведомство Германии по вопросам миграции и беженцев (BAMF) хочет проверять мобильные телефоны лиц, ищущих убежища в стране. Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство и, согласно национальным СМИ, проект уже прорабатывается в министерстве внутренних дел. В том случае, если его представят в Бундестаг и последний проголосует «за» — власти без разрешения беженцев смогут проверять их мобильные телефоны для того, чтобы установить личность.

В принципе, доступ к мобильным телефонам и других носителей данным возможен уже сегодня. Но Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев в настоящее время нуждается в согласии лиц, ищущих убежища, либо в решении суда, которое предоставляется только, если есть основание подозревать преступление

BAMF, которОе в настоящее время имеет дело с 430 000 необработанных заявлений о предоставлении убежища, на прошлой неделе выступила с инициативой, согласно которой у всех беженцев, в настоящее время проживающих в Германии, должны быть взяты отпечатки пальцев для того, чтобы сократить число фасльсификаций. В некоторых случаях лица, ищущие убежища, лгут о своей личности из-за страха неизбежной депортации или в целях мошенничества с социальными пособиями.

Ранее в этом месяце, — сообщает Deutsche Welle, — 25-летний проситель убежища в Ганновере был приговорен к 21 месяцу лишения свободы условно, включая 200 часов общественных работ за мошенничество, после того, как его признали виновным в регистрации в качестве беженца в нескольких городах по всей Германии под семью различными именами. Тунисец Анис Амри, который убил 12 человек в результате теракта на берлинском рождественском рынке, как сообщается, пытался маскироваться за 14 различными именами. Что, впрочем, не помешало спецслужбам долгое время следить за ним.

GermanNews