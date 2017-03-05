«Бедными» сочтено рекордное число немцев

В новом докладе утверждается, что рекордно большое с момента воссоединения Гемании число немцев живет за чертой бедности. Однако, эксперт-статистик отверг эти исследования, назвав их «несерьезными и глупыми».

«С 15.7% немцев, живущих в бедности, мы, к сожалению, достигли высшей точки после объединения», — заявил Ульрих Шнайдер, глава Ассоциации равного благосостояния (Equal Welfare Association), в минувший четверг. Эти цифры основаны на статистике Федерального статистического управления (Destatis), которое вычисляет долю населения с доходом менее 60 процентов от среднего дохода немецкой семьи.

Люди без работы и одинокие родители особенно уязвимы к бедности, говорится в докладе Ассоциации. Треть всех иностранцев живет в нищете, в то время как четверть всех семей с тремя и более детьми столкнулась с этой проблемой

Однако, цифры Ассоциации могут быть сочтены спорными. К примеру, Destatis классифицирует людей с доходом ниже 60 процентов от среднего, как находящихся «под угрозой бедности» в противоположность определению Ассоциации, которая называет их просто «бедными».

Вальтер Кремер, профессор статистики в техническом университете Дортмунда, назвал приводимую статистику «несерьезной и глупой» в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. — «Ассоциации социального обеспечения точно знают, почему они не хотят использовать серьезные статистические данные — потому что они покажут, что бедность уменьшается в течение многих лет».

Кремер утверждает, что серьезный анализ бедности предполагает исследование трудностей в реальной жизни, такие, например, как изучение того, что люди укладывают в их тележки для покупок, — цитирует профессора издание The Local. — «Но это требует много усилий, и по этой причине никто этого не делает».

GermanNews