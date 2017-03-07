На Октоберфесте ограничат цены на пиво

Высокие цены на пиво сочтены одним из факторов, что способствуют сокращению посетителей популярного пивного фестиваля Октоберфест. Но теперь их смогут регулировать, поскольку город Мюнхен получил разрешение установить ограничение на стоимость занменитой Масс.

В минувший понедельник антимонопольное агенство Баварии решило, что план города верхнюю планку цен в € 10.70 за литровую кружку вплоть до 2019 года допустим. Владельцы палаток протестуют, упирая на то, что план нарушает законы Германии о конкуренции.

Антикартельное агентство, однако, предписало Мюнхену, каждый год пересматривать верхний предел цен на пиво на основании текущего оборота Октоберфеста, который традиционно проходит осенью. 9 мая 2017 года городские власти встретятся с владельцами пивных палаток для того, чтобы согласовать позиции.

Помимо лимита на цены Мюнхен также решил продлить праздник на один день, чтобы дать возможность продавцам заработать немного больше денег. В 2017 году фестиваль завершится в понедельник вечером вместо воскресенья, — сообщает The Local.

GermanNews