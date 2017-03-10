В Берлине отменили сотни авиарейсов из-за забастовки

Сотни полетов были отменены сегодня в обоих аэропортах Берлина. Забастовка наземного персонала столичных воздушных ворот затронула практически каждый рейс, прибывающий или отправляющийся из Берлина: пассажиры столкнулись со значительными задержками при обслуживании.

В аэропорту Тегель на севере города были отменены 455 рейсов, а в аэропорту Шёнефельд отменили 204 рейса

Забастовка началась в 4 часа утра в пятницу, 10 марта, и продлится до 5 утра в субботу. Причем службы аэропортов предупреждают, что пассажиры могут столкнуться с серьезными задержками даже после завершения стачки

Акция проводится очень «своевременно», так как в Берлине сегодня проходит Международная туристическая ярмарка, на которую прибыли тысячи иностранных гостей

Клиенты авиакомпаний Lufthansa, Eurowings и Air Berlin, которые должны были отправиться в полет по Германии могут поменять свои билеты в железнодорожные, компании Deutsche Bahn. Тем же, кто должен был лететь рейсами бюджетной авиакомпании Transavia, повезло меньше. «Дочка» компании KLM предложила своим клиентам возможность забронировать билет на другую дату или получить стоимость билета обратно.

Некоторых пассажиров автобусами из Тегеля везли на рейсы в аэропорт Ганновера, — сообщает Tagesspiegel.

Призыв к забастовке был выпущен профсоюзом Verdi, который потребовал повышения зарплаты в размере 1 евро в час для наземного персонала, имеющим контракт минимальной длительности один год. В настоящее время сотрудники зарабатывают в среднем € 11 в час, — сообщает The Local

GermanNews