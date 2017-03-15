Трудных детей в Германии «обуздают» новым законом

Парламент Германии, Бундестаг, рассматривает новый законопроект, который позволяет родителям в определенных случаях просить о том, чтобы их детей принудительно обуздывали или даже держали в изоляции. Активисты из служб социальной защиты детей говорят, что новые правила недостаточно проработаны и создадут широкое поле для злоупотреблений.

Дети в немецких больницах или приютах при необходимости могут быть усмирены или подвергнуты медикаментозным процедурам, если родители просят об этой мере. Сделать это можно будет только при условии получения одобрения так называемого семейного суда. Законопроект, разработанный Министерством юстиции и представленный в Бундестаг, прежполагает разрешить «удержание и фиксацию» детей, а также использование седативных препаратов, ремней и специальных костюмов, помещение в специальные комнаты, и все это на срок до 6 месяцев, после чего дело может быть пересмотрено, — сообщает Deutsche Welle.

«Зеленые», а также социальные активисты считают, что новый закон существенно ограничит свободу детей и настаивают, чтобы их уравняли в правах со взрослыми. Во всяком случае, если дело касается помещения в психиатрическую клинику со всеми сопутствующими «ограничениями и удержаниями»

Согласно немецким законам взрослый может быть помещен в такое заведение только по решению суда. В то время как несовершеннолетние граждане могут отправиться в «психушку» при наличие разрешения их родителей

Считают новый закон глубоко ошибочным и некоторые специалисты, много работавшие с детьми. К примеру Вольфганг Хаммер, бывший руководитель отдела детской помощи центра в Гамбурге, заявил газете Die Tageszeitung: «то, что задумано, как защита детей, стало воротами для лишения свободы как педагогического метода, когда родители и учреждения думают, что они перегружены работой». Он предположил, что координационные центры для трудных случаев будут вполне убедительной альтернативой законодательным новациям, поскольку они доказали свою эффективность как минимум в Гамбурге.

GermanNews