Трир примет от Китая статую Маркса

Город Трир в Германии, место, где родился автор знаменитого «Манифеста» и основоположник теории коммунизма, Карл Маркс, примет в подарок от Китая его 6-метровую статую. 5 мая 2018 года будет отмечаться 200-летие со дня рождения Маркса, и Китайская Народная Республика приурочила свой дар к этому событию.

Трир не понесет расходов ни на создание статуи высотой 6.3 метра, ни на ее транспортировку к месту установки — единственное, на что придется раскошелиться городскому муниципалитету, это половина стоимости пьедестала (35 000 евро).

Несмотря на это, в городском совете, который в понедельник должен был решить, принимать ли подарок, разгорелись бурные дебаты. Оппозиционеры утверждали, что принимать подарок от «деспотического» режима не нужно и что отказ будет расценен как символический жест, намекающий на нарушение в Китае прав человека.

Однако большинство решило, что Трир не должен забывать о том, что он является родиной Маркса, и установка статуи заполнить существующий «пробел». Вдобавок, не последним стал и довод о том, что статуя вполне может сделаться туристической достопримечательностью города. Наподобие той, что стала для Вупперталя статуя соратника Маркса, Фридриха Энгельса.

Таким образом, предложение Китая было принято большинством из 42 голосов против 7, и четырех воздержавшихся.

GermanNews