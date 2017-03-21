Виновника авиакатастрофы попытаются оправдать

Отец Андреаса Любитца, второго пилота компании Germanwings, который, как доказало следствие, разбил самолет в Альпах в 2015 году, запершись в кабине авиалайнера, пытается доказать, что его сын сделал это не намеренно. Гюнтер Любитц созывает пресс-конференцию в Берлине 25 марта 2017 года, в день второй годовщины катастрофы, где планирует представить свои выводы, сделанные совместно с журналистом Тим ван Беверен, касательно причин катастрофы, которая унесла жизни 150 человек.

«До сих пор, все верят в теорию второго пилота, который был в депрессии в течение длительного времени, который намеренно разбил свой самолет на гору в ходе запланированного акта. Мы убеждены в том, что это ложь», — указывается в пресс-релизе

Для Эльмаром Гиемуллы, адвоката, представляющего несколько семей жертв, Гюнтер Любитц проводит «безответственную» кампанию, которая будет очень травматична для скорбящих родственников. «Я полагаю, что г-н Любитц хочет продвигать теорию, которая освободит его сына от ответственности» — в интервью газете Rheinische Post заявил Гиемулла.

Напомним, что катастрофа самолета компании Germanwings, летевшего из испанской Барселоны в немецкий Дюссельдорф произошла рано утром 25 марта 2015 года. Самолет, взлетевший из столицы Каталонии, во Французских Альпах врезался в склон. Найденные бортовые самописцы позволили реконструировать событие рокового утра: выяснилось, что второй пилот Андреа Любитц, оставшись в кабине один, заблокировал дверь и не открыл ее, несмотря на уговоры командира экипажа. После этого он буквально вонзил самолет в горы.

В ходе следствия высянилось, что Любитц долгое время страдал от психического расстройства и некоторое время принимал антидепрессанты. Также стало известно, что молодой человек проявлял суицидальные наклонности.

GermanNews