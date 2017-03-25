Германия поставит рекорд по численности работающих

В новом докладе сообщается, что в нынешнем году в Германии численность работающего населения достигнет рекордного уровня в почти 45 миллионов человек. Институт исследований в области занятости (IAB) предсказал, что работающее население достигнет цифры 44,3 млн человек, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 670 000 человек.

В докладе также прогнозируется, что число безработных снизится до примерно 2,5 млн человек, или на 160 000 меньше, чем в среднем было в 2016 году. Это будет самый низкий уровень, начиная с 1990 года, — пишет The Local

Планируется, что «это позитивное развитие будет компенсировать дополнительное количество регистраций безработных беженцев», — заявил прессе руководитель исследования IAB Энцо Вебер

В частности, в докладе говорится, что в Германии будет больше людей, работающих в государственном секторе, в области ухода за детьми и образования и здравоохранении, — лишь в этих трех областях ожидается создание 270 000 дополнительных рабочих мест.

Лишь одна область, которой доклад предрекает снижение численности работающих — финансовая, — число мест сократится на 20 000. Это связано с консолидацией в банковском секторе, а также распространением прогрессивных цифровых технологий.

По прогнозу также ожидается, что реальный ВВП Германии (валовой внутренний продукт) вырастет в 2017 году на 1,4 процента. В 2016 году ВВП вырос на 1,9 процента. Это прогноз объясняется в значительной степени тем, что в 2017 году будет меньше рабочих дней: Германия добавила, например, дополнительный праздник в октябре, чтобы отпраздновать 500 лет со дня, когда Мартин Лютер начал протестантскую Реформацию.

GermanNews