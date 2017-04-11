Полицию Германии оснастят нательными видеокамерами

Личные нательные видеокамеры вскоре могут появиться на одежде каждого полицейского в Германии. Таким образом власти намерены обуздать насилие в отношении представителей сил правопорядка. Пилотный проект в настоящий момент реализуется в самой населенной земле страны, Северном Рейне-Вестфалии.

В понедельник министр внутренних дел Германии Ральф Йегер, объявил о старте начинания, в результате которого камерами высокого разрешения в ближайшие два года обзаведутся все полицейские патрули в городах Дюссельдорф, Дуйсбург, Кельн и Вупперталь и в районе Зиген-Витгенштейн. В настоящий момент камеры носят офицеры федеральной, а также региональной полиции в некоторых городах земель Гессен, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг, и городе Гамбург, — сообщает Deutsche Welle.

Зарубежный опыт применения подобных устройств, в частности в Великобритании и США, свидетельствует о том, что попутно может быть достигнута и иная цель: значительное сокращение числа жалоб на неправомерные действия полицейских. К примеру, по данным Кембрижского университета, жалобы на сотрудников полиции со стороны членов общественности сократилось на 93 процентов с того момента, как патрули начали ношение нательных видеокамер, осуществляющих запись в автоматическом режиме.

GermanNews