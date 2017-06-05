В Германии более 400 разыскиваемых неонацистов

Сотни неонацистов, на арест которых выданы ордера, находятся на свободе в Германии! 462 человека находятся в розыске за совершение преступлений правого толка и до сих пор не арестованы, — сообщила Funke Media Group в минувшее воскресенье.

Цифра взята из доклада министерства внутренних дел страны, подготовленного в ответ на парламентский запрос. Порядка 600 ордеров было выдано на арест 462 правых экстремистов — при этом был получен нулевой результат. 98 подозреваемых находятся в бегах, начиная с 2015 года или ранее.

104 человека из списка находятся в розыске за насильственные преступления, в то время как еще 106 разыскиваются за совершение преступлений по политическим мотивам

Сообщается, что количество скрывающихся правых существенно увеличилось, начиная с того же 2015 года — тогда их было 372 человека. Данные даже позволили некоторым экспертам высказаться в том смысле, что в Германии сегодня действует «установленное нацистское подполье».

Немецкие чиновники предупреждают , что некоторые запрещенные неонацистские группы повторно активировали деятельность . Например, в 2000 году Берлин запретил организацию «Combat 18» и ее материнскую организацию, «Кровь и честь». В январе 2017 года власти заявили, что в течение последних четырех лет «Combat 18» удалось возобновить свою сеть.

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