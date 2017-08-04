В Германии изымают отравленные яйца

Яйца, содержащие инсектицид фипронил, были обнаружены на немецкой птицефабрике, что грозит усугубить кризис с этим продуктом питания в магазинах Германии. Миллионы яиц были убраны с полок торговых точек в Нидерландах и Бельгии и 900 000 яиц были изъяты из магазинов в земле Северный Рейн-Вестфалия в один только в минувший понедельник.

Яйца на фабрике в Нижней Саксонии также дали положительный результат на наличие инсектицида. Власти предостерегают от покупки яиц с номером 1-DE-0357731.

Фипронил используется для избавления животных от блох, вшей и клещей, но им запрещено обрабатывать животных, которые в конечном итоге будут употребляться в пищу людьми, — сообщает The Local. Федеральный институт оценки риска (BfR) сказал, что уровень инсектицид в яйцах был низким и не несет риска для взрослых, хотя может представлять потенциальную угрозу для детей. В высоких дозах вещество может раздражать кожу и глаза, а также вызывать тошноту, рвоту и головные боли.

Официальные лица заявили в среду вечером, что, возможно, яйца, содержащие фипронил, были доставлены в земли Гессен и Баварию, а зараженные яйца были также обнаружены в Бремене.

Сеть супермаркетов Rewe и дисконтный магазин Penny заявили, что изъяли все яйца из Нидерландов с полок своих магазинов. Другие крупные торговые сети, такие как Lidl, Aldi Süd и Nord, также прекратили продавать яйца с ферм, которые подозреваются в использовании фипронила.

Ассоциация нидерландских птицеводов осудила такой подход. «Все голландские яйца, которые сейчас находятся на рынке, гарантированно свободны от фипронила», — заявил председатель ассоциации Эрик Хуберс на голландском радио в четверг.

GermanNews