Немцы разочаровались в автопроизводителях и политиках

Уверенность граждан Германии как в собственных автопроизводителях, так и политиках резко падает. Предвыборный опрос показывает, что немцы потеряли любовь к дизельным автомобилей, а также и доверие к политикам, которые позволяют «Дизельгейту» разворачиваться прямо под их носом. «Сделано в Германии» сегодня уже не означает то качество, которое это словосочетание гарантировало в прошлом, — пишет DW.

Согласно данным, полученных в ходе опроса телекомпанией ARD, лишь 38% немцев ныне доверяют автопроизводителям — 57% сказали, что их уверенность в отечественных фирмах снизилась. Кроме того, большинство немцев считают, что последний скандал, известный как «Дизельгейт» будет иметь долгосрочное влияние на национальную экономику.

Но немцы чувствовуют себя преданными не только автопроизводителями. Согласно тому же опросу, 63% немцев считают, что политики пытаются урегулировать кризис только с учетом интересов автомобильных фирм и их собственных политических интересов. Только 23 процента опрошенных граждан Германии считают, что политики заботятся о защите населения и окружающей среды, а 7 процентов думают, что политиков заботит здоровье владельцев дизельных автомобилей.

При этом, что удивительно, доверие будущих избирателей ни к канцлеру Германии Ангеле Меркель, ни к возглавляемой ей партии Христианско-Демократический Союз, ничуть не пошатнулось: 39% намерены голосовать на будущих выборах именно за них.

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