В Германии раскрыли схему мошенничества с визами

Немецкая полиция поводит широкомасштабный рейд против так называемых «визовых браков». Власти заявили, что знают по меньшей мере о 70 подобных делах, связанных с одной и той же преступной группировкой. Мужчины из Нигерии подозреваются в оплате поддельных брачных лицензий португальским женщинам в обмен на легальное разрешение на пребывание в ЕС.

Сотни немецких полицейских провели во вторник, 12 сентября десятки рейдов в поисках пар, которые, как считается, создали ложные браки, чтобы «мужья» получили разрешения на проживание в Европейском Союзе. В Берлине, Потсдаме, Франкфурте и Герлице была обыскана 41 квартира, — сообщает DW. Рейды привели к аресту одного мужчины и четырех женщин, хотя власти заявили, что знают о по меньшей мере 70 случаях бракосочетания при посредничестве одной и той же банды.

Суть мошеннической схемы заключается в том, что криминальная организация находит нигерийских мужчин, которые хотят остаться в ЕС и сводит их с женщинами из Португалии. Мужчины платят около 13 000 евро (15 550 долларов США) за контрафактные брачные свидетельства из Нигерии, которые затем показываются германским властям вместе с хорошо отрепетированной любовью, которая лично подтверждается португальской «женой».

Женщины после спектакля обычно возвращаются в Португалию в течение нескольких дней. Федеральная полиция заявляет, что с помощью рейдов она пытается определить, живет ли пара как обычная семья или брак является фиктивным. Аналогичные рейды проходят сегодня и в Португалии.

Это второй крупный рейд против мошенничества с визами в последние месяцы, — пишет DW. В июне немецкая полиция раскрыла схему «поддельных отцов», в котором немецким мужчинам выплачивали деньги за имена на свидетельствах о рождении детей, рожденных иммигрантами из Вьетнама, Африки и Восточной Европы.

Детям автоматически предоставлялось гражданство Германии, что позволяет их матерям требовать разрешения на жительство в Германии. По оценкам властей, около ложных заявлений об отцовстве производится порядка 5000 каждый год. Однако их трудно преследовать в судебном порядке, потому что полиция не может заказать тесты ДНК, и должна следовать строгим правилам при исследовании личной жизни подозреваемого.

GermanNews