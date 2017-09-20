В Баварии зафиксирован рост числа сексуальных преступлений

За первые шесть месяцев 2017 года число зарегистрированных сексуальных преступлений в федеральной земле Бавария выросло на 48 процентов. Лица, ищущие убежища, часто оказываются подозреваемыми, — пишет The Local, и это открывает широкий простор для дискуссий.

В минувшую среду министерство внутренних дел Баварии выпустило статистические данные, которые шокируют. В первой половине 2017 года в Баварии было зарегистрировано 685 сексуальных преступлений, что на 48 процентов больше, чем за тот же период в 2016 году. 126 человек, подозреваемых в их совершении прибыли в Германию в качестве лиц, ищущих убежища.

Данные показывают, что сексуальные преступления с участием лиц, ищущими убежище, в качестве подозреваемых, подскочили на 91 процент за год. В то время как большинство (71 процент) подозреваемых были немцами, процент беженцев оказался равным 11 процентов от общего числа подозреваемых, что совершенно непропорционально их численности относительного коренного населения.

В минувшее воскресенье двое афганцев были арестованы по подозрению в изнасиловании девочки-подростка, возвращавшейяс из школы в Мюнхене. В северной части Баварии трое просителей убежища были арестованы за сексуальное преследование девушки на приходской ярмарке. В Розенхайме была изнасилована просителем убежища девушка, занимавшаяся бегом. Шесть из семи человек, недавно депортированных из Баварии в Афганистан, имели судимость за сексуальное насилие.

Более миллиона беженцев прибыли в Германию с 2015 года, причем две трети просителей убежища являются мужчинами, — пишет онлай-издание. Каждый четвертый проситель убежища находится в возрасте от 18 до 30 лет.

GermanNews