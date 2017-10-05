В Баварии и еноты пьяные

Еноты тоже пьянеют. Правда, не после бокала пива или вина, — причины более естественны. В городке Швайнфурт в Баварии велосипедист и полицейские спасли животное, с трудом перевигавшееся по велосипедной дорожке!

«Я нашел умирающего енота здесь, на велосипедной дорожке», — сообщил человек по телефону полициию. Согласно сообщению стражей порядка, обеспокоенный прохожий вызвал их вскоре после 9 утра после того, встретил очень странно ведущее себя животное, — информирует Die Welt.

Житель городка опасался, что енот умирает, когда увидел, что у него проблемы с тем, чтобы оставаться в вертикальном положении. Но как только полицейские прибыла на место для спасения, они увидели, что пошатывания и падения через шаг вызвана не заболеванием, а большим количеством алкоголя в организме.

По всей видимости, енот попировал в близлежащем винограднике и съел большое количество ферментирующихся в это время года ягод. Что и заставило его опьянять.

Животное отвели прочь с велосипедной дорожке и вскоре оно скрылось из виду

Полиция Швайнфурта, похоже, не слишком обозлилась, когда ее вызывали на ложную тревогу, и сообщила о «пьяном спотыкании» на своей странице в Facebook.

Напомним, что в столице Баварии, Мюнхене, лишь вчера завершился традиционный осенний пивной фестиваль Октоберфест. Вот там действительно было выпито очень много!

GermanNews