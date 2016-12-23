Израиль покупает субмарины — Иран получит профит

Израиль покупает немецкие подводные лодки, чтобы защитить себя от своего заклятого врага Ирана. Тем не менее, Исламская республика получить финансовую прибыль от этой сделки.

На заседании кабинета министров в конце ноября 2016 года, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что новые подводные лодки абсолютно необходимы, чтобы обеспечить существование Израиля. Субмарины класса «Дельфин», построенные компанией ThyssenKrupp Marine Systems, должны проводить в том числе разведывательные миссии у берегов Ирана, — сообщает Deutsche Welle.

Новые подводные лодки также могут быть переоборудованы для перевозки ядерных боеголовок. «Это стратегические системы вооружений, обеспечивающие будущее и, скажу я вам, само существование государства Израиль на десятилетия вперед», — подчеркнул Нетаньяху.

Но одна страна получит прибыль от сделки немедленно: Иран. Классический враг Израиля с 1974 года является одним из инвесторов компании ThyssenKrupp и владельцем значительного пакета акций

В свое время Иран инвестировал $ 400 млн в корпорацию Круппа в Германии, приобретя 25 процентов акций. Во время эпохи шаха, правительства Ирана и Израиля были лучшими друзьями. Оба были также союзниками Соединенных Штатов. Казна Ирана переполнена после нефтяного кризиса начала 1970-х годов, и потому страна сделал значительные зарубежные инвестиции.

После исламской революции в 1979 году, Иран вступил в длительную войну с Ираком. Государству понадобились денежные средства, и оно продал часть своих акций ThyssenKrupp. Тем не менее, Исламская республика осталась владельцем примерно 8 процентов акционерного капитала компании.

В 2003 году эта доля сократилась далее: под давлением со стороны США, конгломерат ThyssenKrupp в конечном итоге выкупил акции у Ирана. Компания позаботился о том, что иранские инвестиции составили менее чем 5 процентов доли в акционерном капитале. Для этого, ThyssenKrupp заплатил Ирану 406 млн. евро, что в три раза превышало рыночную стоимость.

В настоящее время Ирану, как полагают, принадлежит около 4,5 процента от общего числа акций компании.

Три новые подводные лодки, которые будут построены для Израиля, обойдутся примерно в 1,2 млрд евро. Пока неясно, сколько прибыли, Иран получит от этой сделки. Израильская газета Haaretz подсчитала, что за последние 10 лет Иран стал богаче примерно на $ 100 миллионов долларов за счет своих инвестиций в ThyssenKrupp.

Израиль уже имеет пять подводных лодок класса Dolphin, и следующую планируется поставить уже в 2017 году.

Тот факт, что субмарины этого класса также могут быть оснащены ядерными боеголовками, — очень щекотливая проблема на нестабильном Ближнем Востоке — уже вызвало споры по поводу сделки в Германии

Израиль никогда не признавал, что обладает ядерным оружием, но эксперты считают, что он имеет от 100 до 200 ядерных боеголовок и ракет

В Иране посчитали приобретение Израилем трех дополнительных подводных лодок в Германии враждебным шагом и начинают все больше критиковать недавнюю сделку, в результате которой национальная ядерная программа была заморожена, а взамен с Ирана сняли международные санкции. Соглашение произошло в момент когда у Ирана по мнению экспертов оказалось достаточно материала для производства ядерной бомбы.

GermanNews