Правый политик призвал к развороту в «политике памяти»

Региональный лидер правой партии Afd показал свое истинное лицо, публично заявив, что берлинский мемориал Холокоста, это — «памятник стыда», призвав к «развороту на 180 градусов в политике памяти». Бьорн Хоке (Björn Höcke), лидер партии в земле Тюрингия, сделал подобные комментарии на прошлой неделе в своем обращении к молодежной группе Afd в Дрездене: «эта глупая политика борьбы с прошлым калечит нас», — информирует Deutsche Welle.

После длительных дебатов, произошедших в руководстве Afd вслед за выкладыванием ролика с выступлением Хоке в сеть Youtube, было решено, что, хотя тот и нанес «урон имиджу партии», исключать его совсем из рядов «Альтернативы для Германии» не стоит — ограничились дисциплинарным наказанием

Напомним, что Afd возникла и быстро набрала популярность на гребне недовольства значительной части населения Германии миграцонной политикой, проводимой властями, и за два года приведшей в страну более миллиона беженцев. «Альтернатива» уже успешно поучаствовала в нескольких региональных выборах и, как считают многие эксперты, вскоре может стать второй по мощи политической силой в Германии.

Одновременно с этим существуют серьезные подозрения, что Afd представляет собой возрождающуюся красно-коричневую угрозу, и последние выказывания ее лидера лишь укрепляют опасения.

GermanNews