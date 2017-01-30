Министр финансов Германии признал ошибки, сделанную правительством Германии в 2015 году, когда был разрешен массовый прием беженцев. В интервью изданию Welt am Sonntag Вольфганг Шойбле заявил, что ситуация «вышла из — под контроля» когда Германия открыла границы для 890 000 беженцев, в основном людей, бежавших из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы политики — люди, и мы также делаем ошибки», — сказал Шойбле, добавив, что «можно по крайней мере, учиться на ошибках».

В 2016 году правительство Германии и канцлер Ангела Меркель, судя по-всему, сделали выводы из случившегося. Правда, не сами по себе, а после провала правительственной партии ХДС на региональных выборах. Не так давно министр МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что за минувший год в страну прибыло менее 300 тысяч беженцев, что втрое меньше показателей 2015 года.

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