Союзник Меркель высказался за снятие санкций с России

Влиятельный политик Германии, Хорст Зеехофер, в интервью Bild am Sonntag, высказался за скорейшее снятие экономических санкций с России. Премьер-министр Баварии и лидер партии ХСС, традиционного союзника ХДС Ангелы, человек, мнение которого по кризису с мигрантами было услышано и учтено в Берлине довольно быстро, заявил, что:

«Я верю в реалии политики, а не в бряцание оружием. Мы должны понимать различные точки зрения, такие как аннексия Крыма, но и стремиться к разумным экономическим отношениям». В этой связи: «Санкции против России должны быть сняты в этом году. Россия также должна вернуться в группу G8. Нам нужно выйти из блокового мышления 20-го века. Речь идет о совместных ответах на терроризм, миграцию, изменение климата».

Также Зеехофер еще раз подтвердил, что Ангела Меркель будет единым кандидатом от ХДС и ХСС на будущих национальных выборах в сентябре 2017 года.

GermanNews